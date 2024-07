Toujours plus pour Microsoft, qui annonce 142 failles dans son Patch Tuesday de juillet. Foncez sur les mises à jour

Le géant de Redmond ne fait pas les choses à moitié. Son Patch Tuesday de juillet 2024 est un mastodonte qui corrige pas moins de 142 failles de sécurité. Ce chiffre donne le tournis et dépasse largement les deux précédentes mises à jour mensuelles combinées. Microsoft ne chôme pas, et les pirates non plus, visiblement.

Parmi cette montagne de correctifs, on trouve de tout : exécution de code à distance, élévation de privilèges, vol de données, contournement des fonctionnalités de sécurité… Le menu est copieux et varié. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont les deux vulnérabilités zero-day déjà exploitées par des attaquants. Elles touchent Windows Hyper-V et la plateforme MSHTML. Autant dire qu'il ne faut pas traîner pour appliquer ces mises à jour.