Votre PC Windows peut être infecté en vous connectant à un Wi-Fi public, à moins que vous n'ayez appliqué les correctifs

Vous l'aurez compris, surtout si vos machines tournent sous Windows 10 et 11, vous devez appliquer les dernières mises à jour de sécurité dès que possible. Sur les systèmes Windows 10 et 11, ouvrez les Paramètres, puis Mise à jour Windows et cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». Pour les serveurs, suivez les procédures standard de déploiement des mises à jour.

En attendant d'installer les correctifs, il est vivement recommandé d'éviter de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Préférez les réseaux privés que vous contrôlez ou utilisez une connexion filaire quand c'est possible. Un VPN peut aussi contribuer à sécuriser vos communications sans-fil en les chiffrant.

Enfin, observez le comportement de votre machine. Un ralentissement anormal, des redémarrages intempestifs sans que vous en soyez à l'origine, ou encore l'apparition de fichiers inconnus dans vos répertoires ou dossiers sont autant de symptômes potentiels d'infection. Dans ce cas, pensez à effectuer un scan à l'aide de votre antivirus à jour pour vous assurer que vous n'avez pas été victime de la faille.