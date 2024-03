Microsoft a mis 6 mois à corriger une faille Windows critique exploitée par des hackers

Si vous n’avez pas installé vos mises à jour Windows depuis quelque temps, vous feriez mieux de le faire le plus vite possible. En effet, Microsoft a récemment déployé un correctif pour une faille critique permettant l’exécution de code à distance, et avec des privilèges élevés, sur de nombreuses versions de Windows 10 et Windows 11, ainsi que sur les machines Windows Server 2019 et 2022.