Phemedrome : un nouveau malware sérieux découvert sur Windows, pensez à bien faire vos mises à jour

Le code malveillant va ensuite voler vos mots de passe enregistrés sur vos navigateurs et vos applications de gestion de mots de passe, extraire vos jetons d’identification Discord et Telegram, vos informations de connexions sur FileZilla et tout un tas d’autres données sensibles. Le tout, bien évidemment, sans alerter l’utilisateur ou l’utilisatrice de la machine qui ne verra que des fichiers PDF, exe ou dll au look légitime.