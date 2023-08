Windows 11 va gagner en sécurité, voici comment

Microsoft a en effet annoncé la désactivation des versions TLS 1.0 et TLS 1.1, lancées respectivement en 1999 et 2006, en vue d'améliorer la sécurité de son OS… ces deux versions recelant des vulnérabilités ayant déjà été identifiées au fil des années. On apprend néanmoins qu'avant d'arriver à cette décision, Microsoft a surveillé pendant plusieurs années l'usage du TLS pour s'assurer de ne mettre hors service que ce qui mérite de l'être.

Notons que ces deux versions sont réellement datées. Dans ses versions grand public, le passage au TLS 1.2 est effectif depuis Windows 8, tandis que la version 1.3 du TLS est d'ores et déjà supportée par Windows 11.

« Au cours des dernières années, les normes Internet et les organismes de réglementation ont déprécié ou interdit les versions 1.0 et 1.1 de TLS, en raison de divers problèmes de sécurité. Nous suivons l'utilisation du protocole TLS depuis plusieurs années et pensons que [l'utilisation] de TLS 1.0 et TLS 1.1 est suffisamment faible pour agir », explique une porte-parole de Microsoft dans un communiqué.

« Afin de renforcer la sécurité des utilisateurs de Windows et d'encourager l'adoption de protocoles modernes, les versions 1.0 et 1.1 de TLS seront bientôt désactivées par défaut dans le système d'exploitation, à partir de la version Insider Preview de Windows 11 en septembre 2023 et des futures versions du système d'exploitation Windows », lit-on.