Firefox 115 est là : installez-le, surtout si vous êtes sur Windows 7 et 8

La Fondation Mozilla a également profité de la publication de cette mise à jour pour apporter divers correctifs liés à la sécurité et aux fonctionnalités de son navigateur. Mais s'il y a bien une information à retenir, c'est que Firefox 115 sera la dernière version prise en charge par les systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows 8 ainsi que macOS 10.12, 10.13 et 10.14. En début d'année, la firme de Redmond avait pour rappel déjà annoncé qu'elle allait interrompre le flux de mises à jour de sécurité pour ses anciens OS. Cette annonce de Mozilla fait donc suite à la décision de Microsoft de ne plus vouloir supporter Windows 7 et Windows 8.