Firefox 113 est là ! Alors, quelles améliorations au programme ?

Le moteur d'accessibilité a également été revu dans cette mouture majeure. Concrètement, quand il est utilisé dans certaines conditions (via un logiciel d'accessibilité, une méthode de saisie d'Asie de l'Est, etc.), Firefox est désormais plus rapide, réactif et stable. Les fichiers au format d'image AV1 contenant des animations (AVIS) sont désormais supportés, et il est enfin possible de glisser-déposer des fichiers depuis Microsoft Outlook.