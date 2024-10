Du côté des traductions, le suédois est désormais pris en charge au sein du navigateur. De plus, Firefox peut se souvenir des langues que vous avez déjà utilisées pour ses suggestions. On note également des améliorations plus techniques, comme la prise en charge des CHIPS (des cookies ayant un état partitionné indépendant) et l'ajout de Seek et SetPosition au sein du protocole MPRIS sur Linux.