Avec Firefox 128, Mozilla fait discrètement de la place pour de la publicité ciblée

On rappellera qu'avec la PPA, Mozilla n'en est pas à sa première controverse. En 2017, la fondation avait cru bon d'imposer une extension Firefox à ses utilisateurs et utilisatrices, un jeu intitulé Mr. Robot, avant de rétropédaler sous le feu des critiques. L'histoire avait déjà connu des précédents, ce qui laissait présager un manque certain de considération pour sa communauté.

Plus récemment, le rachat de l'entreprise Anonym, acteur majeur de l'Ad Tech, n'a pas non plus rassuré les internautes, témoignant des aspirations assumées de Mozilla dans le développement de son réseau publicitaire. Mise en perspective avec le déploiement de la PPA, cette acquisition prend une dimension autrement inquiétante concernant le traitement des données par la fondation.