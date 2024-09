La PPA, tout le monde commence à comprendre comment ça fonctionne. N’en déplaise à Mozilla, persuadée du contraire. Les choses se sont même un peu accélérées ces derniers jours, après que nyob, association autrichienne de défense des droits numériques, a porté plainte contre la fondation. En cause : l’activation par défaut et sans consentement explicite de la Privacy Preserving Attribution, cette option de collecte et de traitement des données personnelles qui empêche les sites web de pister individuellement les internautes. Officiellement, il s’agit d’une mesure destinée à renforcer le respect de la vie privée. Dans la pratique, la fonction offre surtout les pleins pouvoirs à Firefox en matière de suivi en ligne, et lui ouvre un boulevard pour la publicité ciblée.