Devinez quel navigateur est désormais le plus sécurisé sur Windows et macOS

Cela fait maintenant plus d'une décennie que Mozilla s'implique dans le renforcement de la protection de la vie privée des utilisatrices et utilisateurs de son navigateur Firefox. La dernière innovation en date, et non des moindres, permet une avancée significative en ce sens. Elle se nomme la « protection totale contre les cookies », ou TCP dans la langue de Shakespeare.

Le but de cette mesure apparaît simple, mais a néanmoins nécessité plusieurs années de développement, car désormais, Mozilla permet de bloquer l'action des cookies au-delà de leur site originel. Concrètement, comme l'explique la firme sur son blog, chaque cookie sera désormais bloqué dans un espace propre, ce qui empêche leur collecte par les traqueurs en ligne et, plus largement, par tout autre site que celui qui crée ces cookies. L'objectif est de permettre aux sites web d'utiliser les cookies qu'ils laissent dans votre session de navigation pour remplir leurs missions les moins invasives, tout en préservant au maximum la confidentialité de vos navigations vis-à-vis des autres sites en ligne.