Firefox 91 force le protocole HTTPS en navigation privée et nettoie les super cookies

Cette utilisation devient cependant obligatoire lors de la navigation privée sur Firefox puisque la société a fait le choix de forcer son usage lorsqu'il est possible. Lorsqu'un utilisateur entrera une URL ou cliquera sur un lien en HTTP, le navigateur tentera désormais d'établir une connexion sécurisée avec le site web et, si elle est possible, utilisera donc le protocole HTTPS. Si ce n'est pas possible, le lien restera en HTTP et continuera d'être accessible.