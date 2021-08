Firefox a perdu 50 millions d’utilisateurs en trois ans

Les informations nous viennent de la base de données officielle de Firefox et sont on ne peut plus éloquentes. De 253 877 800 utilisateurs le 28 janvier 2019, le navigateur internet de Mozilla est tombé à 197 874 100 utilisateurs le 26 juillet 2021 (dernière mesure en date). Cela représente une chute sèche de 56 003 700 personnes.



La fondation précise que les données fluctuent en fonction des vacances et des évènements internationaux. Mais même en comparant janvier 2019 et janvier 2021, la baisse reste conséquente avec 35 millions d’utilisateurs en moins.