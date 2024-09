L’actualité récente et à venir aurait pu avoir une incidence différente sur l’évolution des parts de marché des navigateurs et des systèmes d’exploitation, et pourtant les résultats dévoilés en ce début de mois connaissent assez peu d’évolutions au regard de l’ensemble de l’année 2024. Alors que Windows 10 continue de mener la danse sur PC malgré la fin du support annoncée pour octobre 2025, Google Chrome se taille toujours la part du lion, très loin devant une concurrence qui peine à se faire une place sur nos ordinateurs.