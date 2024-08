On notera cependant qu’Edge 128 intègre l’ensemble des corrections et changements testés dans le canal Dev (versions 128.0.2661.0, 128.0.2677.1, 128.0.2690.1, 128.0.2708.0, 128.0.2730.0 et 128.0.2739), mettant essentiellement l’accent sur la fin de la prise en charge des CPU sans SSE3, des améliorations d’affichage et la résolution de bugs. Ont également été patchées cinq autres failles de sécurité propres au navigateur de Microsoft, encore jamais exploitées, mais permettant d’exécuter du code arbitraire ou d’usurper l’identité des internautes. Finalement, la faille zero-day de Chrome est probablement tombée à point nommé.