Les nouveautés vont donc bon train sur Edge, et en particulier sur mobile, alors que le géant du web a récemment déployé des fonctionnalités intéressantes reposant sur l’intelligence artificielle. On pense notamment à son option Circle to Copilot (Edge Canary), similaire à la fonction Circle to Search testée par Google sur les Galaxy S24 et les Pixel, permettant aux utilisateurs et utilisatrices de tracer un cercle n’importe où dans le navigateur pour convoquer le chatbot Copilot.