Google vous propose d'entourer pour chercher n'importe quelle information, grâce à l'IA, sur les téléphones Pixel et Samsung Galaxy S24

Google continue d'innover en intégrant des fonctionnalités toujours plus intelligentes dans son moteur de recherche. L'idée est de proposer aux utilisateurs une expérience de recherche toujours plus intuitive et immersive. Avec « Entourer pour chercher » et « Multisearch », la recherche d'informations devient plus facile et plus rapide, consolidant la position de Google en tant que leader dans le domaine de l'IA appliquée à la recherche en ligne.