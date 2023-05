Google : voilà comment l'IA va changer votre façon de faire des recherches sur le Web

Prenez l'exemple d'une recherche tournée sur le voyage. Vous demandez à Google, comme vous en avez l'habitude pour tout et n'importe quoi, « quel lieu est le plus adapté à une famille avec de jeunes enfants et un chien entre le Parc national de Bryce Canyon et celui des Arches » (deux parcs nationaux, splendides, situés dans l'Utah, aux États-Unis).