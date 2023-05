Google annonce une flopée de nouveautés pour son IA Bard, de quoi enterrer ChatGPT ?

Bard va également, comme ChatGPT avec ses plugins, mieux s'incorporer aux plateformes tierces, comme Adobe, Spotify ou Kayak.

Limité aux États-Unis jusqu'ici, Bard ne requiert plus d'inscription sur liste d'attente pour y accéder et s'ouvre à 180 pays. Malheureusement, la France n'en fait pas partie, et l'IA est limitée à trois langues : l'anglais, qu'il maitrisait déjà, ainsi que le japonais et le coréen désormais. Un déploiement plus vaste et un support d'une quarantaine de langues sont prévus pour plus tard.