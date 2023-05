IA : et si Google plaçait Bard en widget d'accueil sur ses téléphones Pixel ?

Si Bard peut être utilisé depuis un navigateur web sur Android, il ne bénéficie pas d'une intégration aussi élaborée que celle de ChatGPT, qui est, quant à lui, d'ores et déjà incorporé à Microsoft Edge et son moteur de recherche Bing. Mais à en croire de récentes découvertes, l'IA de Google devrait prochainement envahir Android, et plus précisément les appareils Pixel.