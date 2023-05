Google confirme enfin le Pixel Fold : prix, détails et date de sortie potentiels, on vous dit tout

« May The Fold Be With You »… Voilà un slogan bien choisi pour le Pixel Fold, qui a dévoilé ses premières coutures ce jeudi 4 mai, journée consacrée à la célébration de la saga culte Star Wars. Comme nous pouvons le découvrir au détour de ces premières images, le Pixel Fold adoptera un facteur de forme similaire aux Galaxy Z Fold de Samsung. Autrement dit, celui-ci s'ouvrira de la droite vers le gauche, à la façon d'un livre, et non de haut en bas.