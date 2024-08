Plus fin (10,5 mm plié, 5,1 mm déplié) et plus léger (257 grammes) que son aîné, son écran OLED Super Actua Flex de 8 pouces (2076 x 2152 pixels, LTPO) adopte un nouveau ratio d'aspect améliorant notamment la compatibilité des applications avec le smartphone pliant. À l'avant, la dalle de 6,3" épouse davantage les bords du châssis en aluminium et promet une fluidité impeccable, même si sa fréquence n'oscille cette fois qu'entre 60 et 120 Hz.