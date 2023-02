Le Google Pixel Fold serait le plus lourd des pliants actuels, mais pourquoi ?

Tout récemment, nous vous présentions une vidéo d'une maquette, réalisée selon plusieurs schémas techniques supposés qui auraient échappé au constructeur et à ses partenaires.

L'appareil, au format similaire à celui adopté par Samsung pour son Galaxy Z Fold 4, semblait assez imposant de prime abord, avec un écran principal de 7,57 pouces, et un second écran sur le dessus du smartphone, de 5,78 pouces une fois replié afin de consulter ses notifications et d'écrire quelques messages rapidement, sans avoir à ouvrir l'appareil.

C'est aujourd'hui au tour du poids du Google Pixel Fold d'être au centre de l'actualité. Selon les dernières informations en date, le smartphone de Google serait tout simplement le smartphone pliant le plus lourd du marché, avec un poids en main supérieur aux 263 grammes du Samsung Galaxy Z Fold 4. La raison à cela ? La batterie.