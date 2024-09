Nous étions peu à parier sur le succès du nouvel Edge basé sur Chromium, et pourtant. Depuis 2020, Microsoft n’a cessé de concentrer ses efforts sur un navigateur plus ergonomique, plus fonctionnel, mieux intégré à Windows, et, surtout, plus proche des habitudes de navigation déjà bien ancrées chez les internautes. En quatre ans, Edge est passé de 0,02% de parts de marché à 13,78%. Une progression plus qu’honorable, en partie poussée par l’adoption généralisée de Windows 10, le lancement de Windows 11, et de meilleures performances sur desktop.