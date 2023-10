Microsoft impose un sondage aux internautes qui tentent de télécharger Google Chrome

On ne pourra pas dire que Microsoft a chômé cette année. Beaucoup d'efforts ont été fournis afin que le navigateur Edge reste à la pointe de l'innovation. Entre l'introduction de l'IA Copilot cet été, le souhait qu'il soit le plus personnalisable possible sur Windows 11, ou encore l'intégration de Teams, la liste des nouvelles fonctionnalités est très longue. Malgré tout, Google Chrome garde le monopole et reste à la première place des navigateurs les plus utilisés dans le monde avec 64,8 % des parts de marché. Pour reconquérir le cœur des usagers, Microsoft a mis au point une technique inédite pour quiconque oserait se tourner vers Chrome.