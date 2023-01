ChatGPT : Microsoft va investir 10 milliards de dollars dans OpenAI

Et le deal décrit apparaît très en faveur de l'éditeur de Windows. En effet, avec cet accord, Microsoft devrait percevoir 75 % des profits générés par OpenAI, et ce, tant qu'elle n'aura pas récupéré sa mise initiale. Une fois ce stade atteint, le capital serait réparti de façon à donner 49 % des parts à Microsoft, 49 % aux autres investisseurs et les deux derniers pourcents à des acteurs à but non lucratif en lien avec OpenAI.