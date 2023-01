Grâce à ChatGPT, la valorisation d'OpenAI dépasserait les... 29 milliards de dollars

L'année 2022 a tout bonnement été fulgurante pour OpenAI. Lancée en 2015, la structure qui est désormais « à but lucratif plafonné » après avoir été, durant ses 4 premières années d'existence, à but non lucratif, veut poursuivre sur sa lancée en 2023. Fondée notamment par Elon Musk et Sam Altman, OpenAI s'est donné la mission de créer une intelligence artificielle destinée à profiter à l'ensemble de l'humanité. Si vous avez suivi l'actualité de ces derniers mois, vous avez difficilement pu échapper à ChatGPT, son chatbot répondant à vos sollicitations.

S'il connait encore quelques lacunes, ChatGPT a malgré tout connu un succès notable en seulement quelques mois. Voilà de quoi faire passer OpenAI d'une start-up suivie de loin au sein de la Silicon Valley à l'une des firmes les plus citées du dernier trimestre 2022. Pour continuer à grandir, le Wall Street Journal affirme qu'OpenAI souhaite désormais vendre des actions sous forme d'offre publique d'achat (OPA). Pourtant, dans une interview accordée fin décembre 2022 au Wall Street Journal, Sam Altman a déclaré ne pas être intéressé notamment par une « entrée en bourse ».

Or, il s'agit d'aller bien plus loin qu'une croissance progressive puisque l'objectif est de faire d'OpenAI la start-up la mieux valorisée des États-Unis, avec un chiffre colossal en bout de ligne de 29 milliards de dollars. Une démesure qui ne contraste pas forcément avec le personnage haut en couleur qu'est son cofondateur Elon Musk. Pour l'instant, le stade des pourparlers n'est pas dépassé et le nom des potentiels investisseurs n'a pas fuité.