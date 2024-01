Microsoft Edge suspecté de "voler" les données de Chrome pour s’imposer en tant que navigateur par défaut

Il semblerait que cette importation forcée soit due à un paramètre obscur enfoui dans les paramètres post-installation de certaines mises à jour. Un écran proposant de « toujours avoir accès à vos données de navigations les plus récentes » pousse en effet les utilisateurs et utilisatrices à synchroniser les données de Chrome avec celles d’Edge. Un gros bouton « Accepter » est affiché en bleu tandis que l’option « Plus tard » est affichée en gris à côté. Un bel exemple de « dark patterns ».