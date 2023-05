Outlook, Teams : Microsoft 365 veut forcer les utilisateurs à ouvrir leurs liens dans Edge

Pas plus tard qu'hier, nous découvrions que Safari avait repris la deuxième place des navigateurs web les plus utilisés dans le monde. Une place que Microsoft Edge occupait justement depuis de nombreux mois. À cette occasion, si nous vous rappelions bien les diverses tentatives de la firme de Redmond pour imposer son navigateur web aux clients de Windows, nous imaginions aussi qu'elle n'allait probablement pas tarder avant de trouver de nouveaux subterfuges pour vous encourager à utiliser Microsoft Edge. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qu'essaye de faire le géant américain.