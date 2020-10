Microsoft installe les applications Web d'Office sans permission

Et c'est bien Microsoft Edge qui est au cœur de ce nouveau dispositif. Au mois d'août, Microsoft expliquait qu'il n'était tout simplement pas possible de désinstaller son navigateur du système de Windows. Dans une FAQ, l'éditeur déclarait ainsi : « La nouvelle version de Microsoft Edge est incluse dans la mise à jour Windows, par conséquent l’option de désinstaller [Edge] ou de l’utiliser dans sa version legacy n’est plus disponible ».

Désormais, on sait que l'intégration poussée de Edge au sein de Windows 10 permet à Microsoft de proposer des expériences plus riches sur ses applications Web progressives. Quitte à les imposer.

Notons toutefois qu'il est possible de se débarrasser de ces web apps en se rendant au sein de panneau de contrôle, dans la section Programmes.