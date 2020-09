Windows 10 : Microsoft explique pourquoi vous ne pouvez pas supprimer certaines applications

Dans plusieurs documents de support, Microsoft explique pourquoi le problème est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. D'après le géant américain, la manière dont les applications et services interagissent, entre eux et avec le système d'exploitation, empêche parfois de laisser la possibilité de les supprimer.

La firme de Redmond a récemment mis à jour une notice concernant la version du navigateur Edge basée sur Chromium. On y apprend que le navigateur est devenu un élément essentiel de l'OS dans son ensemble et non une simple application indépendante. Edge Chromium permet par exemple le support d'applications basées sur Web UI, comme des passerelles d'authentification et de paiement. C'est pourquoi il n'est plus possible de désinstaller le navigateur de son PC sous Windows 10, sauf via des moyens détournés, comme une commande PowerShell.