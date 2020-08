Windows 10 20H2 : les ISO disponibles pour les Insiders

Mise à jour de fonctionnalités, Windows 10 20H2 apporte quelques nouveautés intéressantes à Windows, comme l'intégration (désormais par défaut) du nouveau navigateur Edge sous Chromium, mais aussi un menu Démarrer revisité pour s'adapter visuellement au thème choisi. D'autres ajouts sont bien entendu de la partie, mais la majorité est en réalité déjà contenue dans la version actuelle de Windows 10.

Et pour cause, avec la mise à jour de mai dernier (Windows 10 2004) et quelques patchs facultatifs déployés par la suite, Microsoft a déjà ajouté ces nouveautés à son système d'exploitation. Il ne leur reste plus qu'à être activées. C'est tout l'intérêt de Windows 10 20H2.