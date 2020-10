Windows 10 : un quart des PC n'ont pas été mis à jour depuis plus d'un an

La société AdDuplex propose aux développeurs un kit pour intégrer de la publicité directement dans leurs logiciels ou leurs jeux. À l'heure actuelle, plus de 10 000 applications reposeraient sur AdDuplex dans 200 pays, avec plus de 300 millions de publicités générées chaque jour.



Pour AdDuplex, la mise à jour de Mai 2020 a été l'occasion d'étudier un peu plus sur les usages des consommateurs et notamment d'identifier leur système d'exploitation.

Résultat, fin septembre, la dernière édition en date du système de Microsoft - Windows 10 M20U (2004) - était installée sur 33,7 % des PC. La mouture précédente - Windows 10 version 1909 - publiée en novembre 2019, domine encore de peu le marché avec une part de 34,5 %.