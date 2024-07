Deux tiers des PC sont encore sous Windows 10

Kratof_Muller

installez un serveur de DNS chez vous, et surveillez vos requêtes, constatations W11 c’est 3 fois plus de télémetrie que W10, et que W10 c’est entre 3 et 10 fois plus de télémétrie que Linux ( ça dépend des distro, debian très bien, garruda moins bien), si en plus de ca vous utilisez chrome … préférez brave ou firefox.