Feunoir

Sur l’image on voit aussi que la langue la plus utilisée est le chinois (simplifié?)

Par curiosité j’ai voulu voir les stats « windows 11 en chine » : en 2ieme resultat je lis

« Because there are no TPM chips in Chinese personal devices, the Windows 11 update will not be rolling out to most Chinese users »

Du coup je me dis que les 39% d’utilisateurs steam qui parlent chinois sont surement aussi la plus grosse part des pc windows 10 qq lignes au dessus. (mais c’est juste une simple déduction, sans prétention, avec ces 3 infos)

Après que beaucoup reste sous windows 10 par choix, c’est évidant aussi