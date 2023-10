Steam : la part de marché de Windows 11 baisse en septembre

Malgré une progression extrêmement timide qui stagne plus ou moins au même niveau depuis un an, Windows 11 semble tout de même plus populaire chez les joueurs. C'est en tout cas les enseignements que l'on peut tirer des enquêtes sur le matériel et les logiciels de Steam. Compte tenu du caractère dominant de la plateforme de Valve, ces données revêtent une certaine pertinence.