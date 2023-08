Deux tiers des utilisateurs de Steam ne sont toujours pas sur WIndows 11

La nécessité d'avoir un PC équipé d'une puce TPM est un frein significatif, demandant de bricoler un peu ou de procéder à l'achat d'un processeur plus récent, pas toujours indispensable. Les joueurs ont aussi tendance à être réticents lorsqu'il s'agit de mettre à jour Windows. Pour preuve, il reste encore quelques irréductibles jouant sur Windows 7 (1,31 %) et Windows 8 (0,25 %). Ceux-ci devraient cependant vite déchanter, puisque Steam ne supportera bientôt plus ces versions, également délaissées par Microsoft. On note aussi une légère augmentation de Linux (0,52 %), qui s'explique notamment par les ventes du Steamdeck.

Les statistiques fournies par l'entreprise américaine révèlent également d'autres faits intéressants. Si les RTX 3060 et 3060 Ti se sont fait une belle place dans les ordinateurs des joueurs, la GTX 1650 reste la carte graphique la plus utilisée, et les GTX 1060 et 1050 Ti figurent toujours dans le top 10. Alors qu'elles sont toutes deux sorties… il y a sept ans. Une sacrée carrière.

On notera enfin l'ultra-dominance habituelle de NVIDIA dans ce classement, AMD ne parvenant à placer sa première carte graphique qu'en 25ᵉ position, avec la Radeon 580, sortie en 2017. Au final, la marque au logo vert est préférée par 75 % des joueurs, et sa concurrente par 16 %, le reste étant grappillé par Intel et ses chipsets graphiques (en large majorité).