Windows 11 : vous avez une puce TPM mais elle n'est pas reconnue ? Vous n'êtes pas seuls !

D'après Neowin, il est probable que Microsoft soit déjà au courant de l'existence de ce bug. La liste des problèmes connus, tout du moins en ce qui concerne Windows Autopilot, indique en effet que l'attestation TPM pour les processeurs AMD peut échouer dans certains cas. À la clé, un code d'erreur « 0x80070490 ».

Microsoft décrit le problème de la manière suivante : « L'attestation TPM pour les plateformes AMD avec firmware ASP TPM peut échouer et afficher le code d'erreur 0x80070490 sur les systèmes Windows 10 et Windows 11. Il n'y a actuellement aucune mise à jour disponible pour résoudre ce problème ».

L'information la plus importante à retenir ici est, malheureusement, que Microsoft n'a pas de solution à nous proposer dans l'immédiat pour corriger ce bug. AMD, de son côté, n'est pas d'une plus grande aide.

D'après Neowin, la firme n'aurait pas non plus de solution à ce problème, qui ne peut à ce stade être « résolu » qu'en passant par un module TPM autonome. Une solution loin d'être idéale puisqu'elle implique une dépense supplémentaire. On ne peut pas non plus installer de module TPM autonome sur toutes les cartes mères, ce qui réduit d'autant plus la pertinence de cette alternative.