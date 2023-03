Microsoft confirme les problèmes de la dernière mise à jour de Windows 11

Pour rappel, la mise à jour KB5007651 a été publiée la semaine dernière à destination des utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 22H2. Et plutôt que de résoudre les problèmes déjà connus, celle-ci en a provoqué de nouveaux. Les joies de l'informatique, vous savez ce que c'est… Quoi qu'il en soit, il ne fait désormais plus l'ombre d'un doute que la firme de Redmond publiera très bientôt un nouveau correctif (et espérons que ce sera le bon, cette fois…).