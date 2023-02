N'attendez pas pour mettre Windows 11 à jour, il n'y a pas moins de 77 vulnérabilités à corriger

Hier, nous étions le deuxième mardi du mois. Et qu'est-ce que cela signifie ? Que l'heure était venue pour Microsoft de publier son traditionnel Patch Tuesday, dont l'objectif est d'assurer à ses clients le meilleur niveau de protection au sein de son système d'exploitation. Ces mises à jour sont bien évidemment obligatoires, et pour les installer, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans Windows Update.