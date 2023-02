Windows 11 va rendre l'authentification à deux facteurs plus rapide

De nos jours, la plupart des plateformes proposent un système d'identification à double facteur. Ce dernier permet d'assurer une sécurité supplémentaire aux utilisateurs et utilisatrices en imposant une seconde étape dans le processus d'authentification. Si, par exemple, une tierce personne s'empare de votre mot de passe et que la 2FA a été préalablement activée, cette personne sera dans l'incapacité d'aller au bout de ses intentions. Ce procédé permet donc de rendre bien plus complexe l'accès à vos comptes de la part d'autres personnes et ainsi de renforcer votre sécurité.