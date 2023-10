Windows 11 : bientôt le partage des mots de passe Wi-Fi à l'aide de QR codes

Microsoft travaille sur de nombreuses petites modifications actuellement qui permettraient de rendre plus aisé le quotidien sur Windows 11. Dans cette idée, une nouvelle entrée va être intégrée dans les Paramètres afin d'isoler les Composants systèmes du reste des applications. Et pour ceux qui détestent les mots de passe interminables, la technologie des QR code devrait très prochainement vous aider à beaucoup plus facilement les communiquer.