Windows 11 : vers un retour de la séparation des applications et des composants système dans les paramètres ?

Windows 11

Windows 11 de Microsoft est un système d'exploitation conçu pour améliorer l'expérience utilisateur sur plusieurs fronts. Avec une interface utilisateur repensée, des widgets personnalisables, des Snap Layouts innovants et une intégration poussée de Microsoft Teams, chaque fonctionnalité de Windows 11 a été pensée pour l'utilisateur. Ce système d'exploitation introduit également de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui optimisent l'utilisation de votre appareil, rendant votre expérience informatique à la fois plus efficace et agréable. Que vous soyez un professionnel en quête de productivité accrue, un créateur désireux d'exprimer votre créativité, ou simplement un utilisateur cherchant à maximiser les performances de votre ordinateur, Windows 11 a quelque chose à offrir à chacun.