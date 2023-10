Windows 11 est-il à ce point si mal-aimé ?

D'autant que cette dernière mouture n'est évidemment pas exempte de défauts. En effet, sa jeunesse la rend logiquement moins stable que son prédécesseur, comme l'illustrent certains problèmes de performance avec les SSD. De plus, Windows 11 connait une multiplication des publicités dans certains coins de son interface, ainsi qu'une collecte plus poussée des données de l'utilisateur. L'émergence de l'intelligence artificielle générative ne devrait pas arranger les choses, et finalement, Windows 10 conserve une image bien plus mature, stable et sécurisée, à tort ou à raison.