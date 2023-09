Intelligence artificielle : 38 To de données de clients Microsoft dans la nature

L'équipe de recherche en intelligence artificielle de Microsoft a, via ce partage, exposé la gigantesque masse de données internes, en ayant mal configuré un jeton SAS (une fonctionnalité de Microsoft Azure), qui a exposé bien plus d'informations que prévu. Les données sensibles comprenaient des mots de passe, des clés privées et même des sauvegardes d'ordinateurs personnels des employés de l'entreprise.