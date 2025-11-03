Le Black Friday 2025 approche à grands pas ! L’événement commercial le plus attendu de l’année reviendra officiellement le vendredi 28 novembre 2025, mais la fête des bonnes affaires commencera bien plus tôt.

De nombreux e-commerçants, parmi lesquels Amazon, Fnac-Darty, Cdiscount, Boulanger ou encore Rue du Commerce, préparent déjà des promos exceptionnelles sur les produits high-tech, l’électroménager, le gaming et bien d’autres catégories.

On fait le point sur les dates à retenir, les enseignes à suivre et les univers produits où les réductions seront les plus intéressantes cette année.