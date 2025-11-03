Le Black Friday 2025 approche… mais les offres, elles, sont déjà là ! L’événement commercial le plus attendu de l’année revient en France dès ce mois de novembre, avec des promotions anticipées chez les géants du e-commerce comme Amazon, Fnac-Darty, Cdiscount, Boulanger ou Rue du Commerce.
Le Black Friday 2025 approche à grands pas ! L’événement commercial le plus attendu de l’année reviendra officiellement le vendredi 28 novembre 2025, mais la fête des bonnes affaires commencera bien plus tôt.
De nombreux e-commerçants, parmi lesquels Amazon, Fnac-Darty, Cdiscount, Boulanger ou encore Rue du Commerce, préparent déjà des promos exceptionnelles sur les produits high-tech, l’électroménager, le gaming et bien d’autres catégories.
On fait le point sur les dates à retenir, les enseignes à suivre et les univers produits où les réductions seront les plus intéressantes cette année.
Les dates clés du Black Friday 2025 en France
Si le Black Friday est officiellement prévu le vendredi 28 novembre 2025, la réalité du marché est toute autre : la plupart des marchands français ont pris l’habitude de débuter leurs promotions bien avant. Cette année encore, les premières vagues de réductions devraient arriver dès la mi-novembre, avant d’enchaîner sur une “Black Week” complète, suivie du Cyber Monday le lundi 1er décembre.
Calendrier prévisionnel du Black Friday 2025 en France :
- Pré-Black Friday / Black Week : à partir du 1er novembre 2025
- Black Friday officiel : vendredi 28 novembre 2025
- Cyber Monday : lundi 1er décembre 2025
Astuce Clubic : certains marchands comme Amazon et Cdiscount ouvrent même leurs offres “en avant-première” aux membres de leurs programmes fidélité (Prime, Cdiscount à volonté, Fnac+).
Les principaux e-commerçants participants au Black Friday 2025
En France, tous les grands acteurs de la vente en ligne prennent part à l’événement. Voici la liste des principaux e-commerçants participants à l'événement :
|E-commerçant
|Spécialité
|Points forts pendant le Black Friday
|Amazon.fr
|High-tech, maison, gaming, mode
|Des milliers d’offres chaque jour, livraison Prime rapide
|Fnac / Darty
|High-tech, électroménager, culture
|Promos cumulables avec carte Fnac+, garantie 2 ans
|Cdiscount
|Informatique, maison, loisirs
|Ventes flash quotidiennes, retours gratuits
|Boulanger
|TV, audio, électroménager
|Réductions locales, retraits en 1h
|Rue du Commerce
|PC, composants, périphériques
|Bonnes affaires sur l’informatique
|Samsung / Apple Store
|Marques officielles
|Offres exclusives sur les produits récents
|AliExpress FR
|Accessoires, objets connectés
|Prix cassés sur l’import, livraison France rapide
Conseil Clubic : créez vos comptes dès maintenant sur les sites participants pour gagner du temps le jour J et recevoir les alertes des ventes flash.
Les grandes catégories où trouver les meilleures offres
Le Black Friday, c’est l’occasion rêvée de renouveler son matériel tech ou de préparer ses cadeaux de Noël à prix réduit. Voici les catégories les plus dynamiques à surveiller cette année.
Côté smartphones et accessoires, les grandes marques comme Apple, Samsung, Google, Xiaomi ou Nothing participent toujours activement au Black Friday. Les remises tournent souvent entre –10 % et –30 % sur les modèles récents, et davantage sur les générations précédentes.
Les PC portables et configurations gaming figurent chaque année parmi les plus recherchés. Les marques Lenovo, Asus, HP, MSI ou Acer devraient proposer de belles réductions sur leurs gammes Intel et AMD.
Les TV OLED, QLED et Mini-LED sont les stars du Black Friday. Les plus grandes marques comme LG, Samsung, Philips ou encore Sony proposent de très belles promotions. Côté audio, les casques Bluetooth, écouteurs sans fil et enceintes connectées connaissent une forte demande.
Bien entendu, les aspirateurs robots et aspirateurs laveurs, les thermostats et ampoules connectés, les caméras de surveillance ou encore les assistants vocaux font partie des best-sellers. De façon générale, la maison connectée sera encore une fois au cœur des offres 2025.
Comment bien se préparer au Black Friday 2025 ?
Pendant le Black Friday, les meilleures offres disparaissent en quelques heures.
Pour rester informé en temps réel, le plus simple est de suivre les bons plans vérifiés par la rédaction Clubic sur plusieurs canaux :
- Sur le site : https://www.clubic.com/bons-plans/
Nos experts des bons plans y publient chaque jour les meilleurs deals high-tech triés, testés et vérifiés.
- Sur X (Twitter) : twitter.com/ClubicBonsPlans
Suivez le compte pour recevoir les alertes instantanées sur les promos les plus fortes, souvent avant tout le monde.
- Via la Newsletter Clubic
Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir chaque jour les meilleures offres dans votre boîte mail, sélectionnées par la rédaction.