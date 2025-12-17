Alors que les fabricants réorientent leurs capacités vers l’IA, le marché des SSD grand public se resserre. Ce Samsung 990 EVO Plus profite encore d’une remise notable pour équiper un PC sans subir (pour l'instant) la flambée annoncée.
Le Samsung 990 EVO Plus passe à 144,99 €, soit 24 % de moins que son prix moyen, chez Amazon. Ce SSD interne accélère le démarrage de votre ordinateur et offre des transferts rapides pour les fichiers volumineux.
Sa capacité de 2 To permet d'installer de nombreux jeux ou logiciels, tout en garantissant une réactivité optimale lors des tâches de bureautique ou de création. Il s'intègre facilement à la plupart des configurations récentes, que ce soit pour donner un coup de jeune à un PC ou accompagner une nouvelle machine.
Le SSD interne optimise la vitesse de démarrage du système. Il gère aussi sans ralentissement les transferts de fichiers de grande taille. Son format compact s'adapte à de nombreux ordinateurs récents.
- Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 250 Mo/s
- Performance par watt supérieure de 73 % au modèle précédent
- Technologie NVMe PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2 compatible
- Capacité de stockage de 2 To adaptée aux gros fichiers
- Outils Samsung Magician inclus pour l'optimisation et la migration des données
- Incompatible avec les PC sans port NVMe
- Pas le plus bas prix constaté sur les 3 derniers mois
Un stockage rapide pour tous les usages quotidiens
Le stockage SSD améliore la fluidité lors du lancement des jeux ou de logiciels gourmands. Les transferts de photos, vidéos ou documents lourds se font en quelques secondes, ce qui change vraiment le confort d'utilisation. Certains remarqueront que travailler sur de gros projets ou jouer à des titres récents devient plus simple, sans avoir besoin de surveiller chaque espace disque. Même pour stocker une bibliothèque de films ou de sauvegardes, la capacité disponible réduit la tentation de trier sans cesse ses fichiers. On peut voir là un vrai atout pour gagner du temps, surtout quand les journées filent vite.
La gestion thermique reste maîtrisée, même en cas d'utilisation intensive. Cela évite les ralentissements liés à la surchauffe, un détail que l'on oublie parfois au quotidien. L'ensemble vise à apporter un peu plus de sérénité, que ce soit pour un usage professionnel, familial ou ludique.
Un prix compétitif pour un usage polyvalent
Amazon propose le Samsung 990 EVO Plus à 144,99 €. Ce SSD compact s'installe facilement, avec une grande capacité pour stocker jeux, projets ou archives. Il reste bien positionné pour ceux qui cherchent un support fiable et rapide, adapté à un usage quotidien, sans contrainte technique spécifique.
