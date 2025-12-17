Le Samsung 990 EVO Plus passe à 144,99 €, soit 24 % de moins que son prix moyen, chez Amazon. Ce SSD interne accélère le démarrage de votre ordinateur et offre des transferts rapides pour les fichiers volumineux.

Sa capacité de 2 To permet d'installer de nombreux jeux ou logiciels, tout en garantissant une réactivité optimale lors des tâches de bureautique ou de création. Il s'intègre facilement à la plupart des configurations récentes, que ce soit pour donner un coup de jeune à un PC ou accompagner une nouvelle machine.