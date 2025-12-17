Cette souris ergonomique verticale allège la pression sur le poignet quand on travaille longtemps devant l'ordinateur. La prise en main reste douce grâce à une poignée en caoutchouc souple, ce qui limite les tensions après plusieurs heures. Son format compact facilite son installation sur un petit bureau ou même à côté d'un clavier sans fil. On peut trouver que ce genre de détail compte vraiment en open space ou à la maison, selon l'espace disponible.

Les boutons silencieux évitent toute gêne sonore, même lors de réunions ou d'appels vidéo. La compatibilité s'étend à Windows, macOS et iPadOS, ce qui permet de l'utiliser avec la plupart des ordinateurs portables ou fixes du marché, sans se poser de question. On la connecte facilement en Bluetooth ou via le récepteur USB Logi Bolt, pour une installation rapide, sans configuration complexe.