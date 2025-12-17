Amazon affiche actuellement une réduction rarement vue sur la Logitech Lift.
À 39,99 €, cette souris verticale devient une excellente idée-cadeau pour accompagner un nouveau PC ou Mac sous le sapin.
Le prix tombe à 39,99 € chez Amazon, soit une baisse de 50 % et le prix le plus bas jamais vu sur ce modèle. La Logitech Lift apporte une prise en main naturelle, pensée pour limiter la fatigue au bureau, tout en restant simple à installer sur Windows, macOS ou iPadOS. Pour un usage quotidien, la forme verticale aide à adopter une meilleure posture. Certains diront que la différence se ressent très vite, surtout pour les longues journées devant l'écran.
La souris ergonomique verticale s'adapte aux petites et moyennes mains, sans exclure le confort sur la durée. Son design incliné à 57° favorise une position plus naturelle du poignet. Les boutons restent silencieux, ce qui convient à un usage au bureau ou en télétravail.
- Angle d'inclinaison de 57° pour une posture naturelle
- Prise en main douce avec poignée en caoutchouc et repose-pouce
- Silencieuse, adaptée aux environnements calmes
- Jusqu'à 2 ans d'autonomie avec une pile AA
- Connectivité Bluetooth ou USB Logi Bolt, compatible Windows/macOS/iPadOS
- Non adaptée aux grandes mains
- Nombre limité à 4 boutons programmables
Un confort étudié pour le travail quotidien
Cette souris ergonomique verticale allège la pression sur le poignet quand on travaille longtemps devant l'ordinateur. La prise en main reste douce grâce à une poignée en caoutchouc souple, ce qui limite les tensions après plusieurs heures. Son format compact facilite son installation sur un petit bureau ou même à côté d'un clavier sans fil. On peut trouver que ce genre de détail compte vraiment en open space ou à la maison, selon l'espace disponible.
Les boutons silencieux évitent toute gêne sonore, même lors de réunions ou d'appels vidéo. La compatibilité s'étend à Windows, macOS et iPadOS, ce qui permet de l'utiliser avec la plupart des ordinateurs portables ou fixes du marché, sans se poser de question. On la connecte facilement en Bluetooth ou via le récepteur USB Logi Bolt, pour une installation rapide, sans configuration complexe.
Un positionnement intéressant pour un usage quotidien
Amazon affiche la Logitech Lift à 39,99 €. Ce tarif place cette souris parmi les références ergonomiques les plus accessibles, sans renoncer à la polyvalence. Sa forme verticale et ses boutons silencieux en font un choix pensé pour durer, en particulier pour le travail sur de longues plages horaires.
La durée de vie des piles atteint deux ans selon l'usage, ce qui limite les contraintes d'entretien et de remplacement. Il s'agit d'un produit adapté à ceux qui cherchent à améliorer leur confort sans complication technique, pour une expérience fiable au bureau comme à la maison.
