L'anneau connecté s'intègre dans la vie de tous les jours sans effort. Vous le portez la nuit, il analyse la qualité de votre sommeil et mesure la fréquence cardiaque pour donner un aperçu fiable de votre récupération. L'application associée regroupe vos données, qu'il s'agisse de sommeil, de stress ou de préparation à l'effort. Cela permet de suivre vos progrès sur plusieurs semaines sans avoir à y penser au quotidien.

Les matériaux légers et la résistance à l'eau simplifient vraiment l'usage. Même pendant une séance de sport ou sous la douche, l'anneau reste en place, sans gêne. L'autonomie de plusieurs jours limite les interruptions. L'ensemble s'adresse à celles et ceux qui cherchent à comprendre leur état de forme jour après jour, sans complication technique.