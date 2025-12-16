Le vidéoprojecteur Wielio tombe à 99,99 € chez Amazon, soit une réduction de 58 % et le prix le plus bas jamais vu. Ce modèle portable vise le quotidien : il intègre Android 11 avec des applis, lit la Full HD et supporte la 4K. Il s'utilise en streaming, pour jouer ou projeter des documents.

L'image reste nette, même si l'on bouge le projecteur, et le WiFi simplifie les connexions. Certains diront que ce n'est pas un modèle haut de gamme, mais à ce prix, difficile de trouver mieux pour s'équiper sans se ruiner.